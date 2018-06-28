Hayalindeki Cinsel İçerikli Film Yıldızına Benzemek İçin Servet Harcadı
ABD'de yaşayan genç kadın, cinsel içerikli film yıldızlarına özenip bıçak altına yatmaya karar verdi ve geçirdiği pek çok operasyon için 180 bin lira harcayarak amacına ulaştı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Vicky Pelletier-Primeau, hayalindeki cinsel içerikli film yıldızına benzemek için onlarca plastik cerrahi operayonu geçirdi. Primeau, bu ameliyatlar için 180 bin lira harcadı.
7 SENEDİR UĞRAŞIYOR
26 yaşındaki kadın, 19 yaşından beri baş koyduğu bu yolda sonunda amacına ulaştı ve istediği görünüme neredeyse ulaştı. Primeau yolculuğuna 5 bin dolara mal olan 4 kalça enjeksiyonu ile başladı. Genç kadın aynı zamanda iki göğüs büyütme ameliyatı geçirdi.
DEVAM EDECEK
Primeau tüm bu prosedürlere rağmen hayalindeki görünüşe henüz tam olarak ulaşamadığını ve operasyonlara devam edeceğini söyledi.
HAREKETLERİ KISITLANDI AMA VAZGEÇMEDİ
Artık kendini daha mutlu hisseden 26 yaşındaki kadın, bazen çok acı hissetse ve bazı hareketleri yapmakta zorlansa da gelecekte daha fazla implantın hayalini kurduğunu sözlerine ekliyor. Primeau, bu sayede cinsel içerikli film yıldızlarına daha fazla benzeyebileceğini söylüyor.
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Hadi bakalım her şey tamam olduğuna göre başlayabiliriz yönetmenim ben hazırımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Eh idare eder, benzemişsin biraz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hey yavrum hey at de bin gezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sekreter konulu film için çok uygunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Rihanna nın dövüldüğü, ADRİANA LİMA nın aldatıldığı bu dünyada seni harcarlar Vicky Pelletier-Primeau :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır