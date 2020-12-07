Hayalim Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak
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Hayalim Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak

07.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:11
Hayalim Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak

Tiyatro bölümü mezunu olan ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahne alan genç oyuncu, "Amacım işimi hakkıyla yapabilmek.

Tiyatro bölümü mezunu olan ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahne alan genç oyuncu, "Amacım işimi hakkıyla yapabilmek. Yaptığım işte de üstatlar gibi halkın sevgisini kazanmak istiyorum. Süper Baba dizisindeki Şevket Altuğ gibi oynadığım rolle yıllar sonrada unutulmamak isterim. Bunlar bir oyuncu için çok değerli" dedi.

 Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak çok istediğini belirten Yılmaz, "Türkiye'de çok iyi yönetmenler var ama her oyuncunun olduğu gibi Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak en büyük hayalim. Oyuncunun içinde var olanın en yüksek noktasına çıkabilen bir yönetmen. Bu yüzden bütün oyuncuları heyecanlandırıyor. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak hem kariyer açısından hem de oyuncunun kendine kattığı değer açısından önemli. Oyuncu, yönetmenin karşısında tamamen teslimiyet duygusu yaşıyor. Çünkü oyuncuyu çok iyi yönlendiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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