20.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:29

- Hayali onu Avrupa şampiyonluğuna götürdü

Avrupa şampiyonu kick boks sporcu Furkan Arda:

"Türkiye adına derece almak benim için gurur verici"

TEKİRDAĞ - Bu yıl Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 52 kiloda Avrupa şampiyonu olan Furkan Arda, "Hayalim üzerine başladığım bu sporda Türkiye adına derece almak benim için gurur verici" dedi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Furkan Arda, geçtiğimiz aylarda Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Kick Boks sporunu internetten gördüğünü ve bir merak üzerine başladığını dile getiren Arda, sıradaki hayalinin yurt dışı müsabakalarında A Milli formasıyla Türkiye'yi temsil etmek olduğunu dile getirdi.

"Böyle bir başarıyı elde etmek benim için onur"

13 yaşında kick boks ile tanıştığını dile getiren lise öğrencisi Furkan Arda, "Daha önceden amatör olarak futbol ile uğraşıyordum. Daha sonra internette kick boksu gördüm ve bu spora başlamak için aileme baskı yaptım. Babamlar tehlikeli bir spor olduğunu söyleyerek karşı çıktı fakat ben kendilerini ikna ettim. Başladığım zaman şampiyon olmak benim için hayaldi fakat çok çalışarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Avrupa şampiyonu olduğumda ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu oldum. Böyle bir başarıyı elde etmek benim için çok büyük bir onur" dedi.

"Aileler çocuklarını spora teşvik etmeli"

Akranlarına tavsiyelerde bulunan Arda, "Spor yapmak güzel bir şeydir. Gençlerin alkolden, sigaran ve diğer zararlı şeylerden uzak durması için spor yapmalarını tavsiye ederim. Ailelerin de çocuklarını bunlardan uzak tutması için spora teşvik etmesi gerekiyor. Spor yapmak insana disiplin, kondisyon ve güzel bir ahlak kazandırır" ifadelerini kullandı.

"Bugünlere gelebilmek için çok çalıştı"

Oğullarının her zaman destekçisi olduklarını ifade eden baba Harun Arda ise şunları söyledi:

"Furkan futbolda iken bir gün bana 'Baba ben Kick Boks yapmak istiyorum' diye baskı yaptı. Biz de en sonunda ona uyduk ve spora başlattık. Kendisi bugünlere gelebilmek için çok çalıştı. 6 ayda Türkiye üçüncülüğü, 7 ayda Avrupa üçüncülüğü aldı. 2019'da ise son olarak Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Ailesi olarak çok gururlandık, gözlerimiz doldu."

Kaynak: İHA