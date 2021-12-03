'HAYALİ KONTEYNER' SATIŞI YAPAN ÇETEYE OPERASYON - Haberler
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'HAYALİ KONTEYNER' SATIŞI YAPAN ÇETEYE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da internet üzerinden verdikleri satılık 'konteyner' ilanıyla 51 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da internet üzerinden verdikleri satılık 'konteyner' ilanıyla 51 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol ile serbest bırakılırken, M.Ş. ve M.G. tutuklandı.

Antalya'da son zamanlarda internet üzerinden 'hayali konteyner' satışı ile ilgili çalışma başlatan polis, çok sayıda ilanı takibe aldı. Şüphelilerin farklı ilanlar ve ayrı banka hesap numarası kullandığını belirleyen polis, Antalya ve ilçelerinde 51 dolandırıcılık gerçekleştiren M.Ş., Y.H., M.G. ve S.E.Z'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin bu yolla 256 bin 860 TL dolandırdıkları belirlendi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.H. ve S.E.Z. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, M.Ş. ve M.G. tutuklandı.

'HAYALİ KONTEYNER' SATIŞI YAPAN ÇETEYE OPERASYON

'HAYALİ KONTEYNER' SATIŞI YAPAN ÇETEYE OPERASYON

'HAYALİ KONTEYNER' SATIŞI YAPAN ÇETEYE OPERASYON

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