Hayali Fakültelere 1 Milyon Liralık Ödenek Sayıştay'a Takıldı

Devletten Bursa'daki hayalet 3 fakülteye milyonluk ödenek. Sayıştay raporuna göre devletin, Bursa Teknik Üniversitesi'nde ismi olan kendi olmayan 3 fakülte için 1 milyon 116 bin lira ödenek vererek zarara uğratıldığı açıklandı.

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin kurulduğu 2010 yılından bu yana hiç öğrencisi olmasına ve fiilen eğitime başlayamadı. Ancak buna rağmen, iletişim fakültesine maaş ve cari giderleri için, 2014'de 148 bin 417 lira, 2015'te 122 bin 384 lira, 2016'da 91 bin 455 lira, 2017'de 342 bin 134 lira olmak üzere toplam 704 bin 203 lira harcama yapılarak kurumun zarara uğratıldığı ifade edildi. Denizcilik fakültesinin maaş ve cari giderleri için ise, 2014'de 124 bin 143 lira, 2015'te 57 bin 413 lira, 2016'da 129 bin 427 lira, 2017'de 101 bin 218 lira olmak üzere toplam 412 bin 203 lira zarara uğratıldığı açıklandı. Üniversitenin atıl olan bu bölümlerine 4 yıl da harcanan 1 milyon 116 bin lira olduğu kayıtlara geçti.

Sayıştay'ın hazırladığı raporda, Sanat ve Tasarım Fakültesi için ise süreç boyunca herhangi bir harcama yapılmadığı, tahsis edilmiş fiziki bir mekanının da olmadığını tespit eden denetçiler, "İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir" görüşüne yer verdi.

Üniversite senatosunun görüşüne de yer verilen raporda "29.04.2015 tarih ve 2015/5/6 no'lu kararı ile atıl olan fakültelerin kapatılması ve Doğa Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesinin bölünmesi talebinin YÖK Başkanlığına sunulduğu, ancak, önerinin uygun bulunmadığı, YÖK Başkanlığı tarafından Üniversitenin görüşü alınmadan bu fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurtdışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar kapsamında bazı bölümlere araştırma görevlisi vermesi sebebiyle kapatılma imkanının ortadan kalktığı, 2017 yılında yine YÖK Başkanlığına bazı fakültelerin kapatılması ve mevcut fakültelerin bölünmesi talebinin yapıldığı, ancak sürecin Doğa Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin kapatılarak yerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulması ile sonuçlandığı, Üniversitenin 2018-2033 yılları arası gelişim planında da Denizcilik Fakültesi ile İletişim Fakültelerine yer verilmediği ve bu gelişim planının onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderildiği bildirilmiştir" denildi.

Raporun sonuç kısmında ise, "Kamu idaresi cevabında, bulgudaki atıl durumda bulunan 3 fakültenin kapatılması yönündeki tespite katıldıklarını, 2015-2017 yılları arasında bu yöndeki taleplerini birden fazla kez YÖK Başkanlığına bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını, son olarak da onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderdikleri üniversite gelişim planında bu fakültelere yer vermediklerini bildirmişlerdir. Fiilen atıl durumda olan ve Üniversite tarafından da kapatılması talep edilen fakültelerle ilgili olarak YÖK Başkanlığı tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamış olması dikkat çekici olup, ihtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir" denildi. - BURSA