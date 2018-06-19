Hayali Barcelona

CELAL UMUT EREN

Hollanda'da 5 yılda 3 şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki teknik adam ülke dışında da kendini kanıtlamak istiyor. 1998-2004 döneminde Barcelona'da top koşturan Cocu, sarı-lacivertli takımı kariyerinin dönüm noktası olarak görüyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda geri sayıma geçilirken, Phillip Cocu konusunda görüşmeler resmi makamlar üzerinden de başladı. PSV Eindhoven Kulübü ile de temasa geçen sarı-lacivertliler anlaşma zemini yakaladı.

PSV ile son 5 senede 3 şampiyonluk, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 Hollanda Kupası kazanarak başarılı bir dönem geçiren Cocu, Avrupa'da yeni bir mücadeleye girişmek istiyor. 2019 yılına kadar PSV ile sözleşmesi olmasına karşın Fenerbahçe'den gelen cazip teklifi kabul eden Cocu, Türkiye'deki yeni dönemini bir dönüm noktası olarak görüyor.

2010 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan ve 5 yıl teknik direktör olarak çalıştığı PSV ile ciddi bir tecrübeye ulaşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, ülke sınırları dışında da benzer başarıları elde etmek istiyor. utbolculuğunda 1998-2004 yılları arası Barcelona forması giyen ve Katalan kulübüyle özdeşleşen Cocu, teknik direktörlükte de bu noktayı hedefliyor.

Bu nedenle de Fenerbahçe'de geçireceği süre, başarılar ve deneyimin Barcelona yolunda çok önemli olacağına inanan Hollandalı antrenör, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde bu konuya hep yer verdi. Barça'yı daha önce çalıştıran Pep Guardiola ve Luis Enrique ile takım arkadaşlığı yapan Cocu, İspanyol ekibinin yakın geçmişinde önemli bir yer tutuyor. Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkileri de Hollandalı teknik adam için önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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