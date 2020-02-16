'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın açılması için karar alındı

16.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:24

KIBRIS'TA 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ta bulunan Leoparlı 'Sun The Beach' otelinde, bölgenin açılmasına yönelik karar alındı. Rum medyası, Kapalı Maraş ile ilgili Türkiye'nin sözden sonra eyleme geçtiğini manşetlerine taşıdı ve "Türkiye bölgeye mührü vuruyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) organize ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' yuvarlak masa toplantısında, gün boyunca devam eden çalışmalar yapıldı. Uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

Kaynak: DHA