'Hayalet' lakaplı gaspçı tutuklandı
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'Hayalet' lakaplı gaspçı tutuklandı

ANKARA'da emekli maaşını çeken S.A.'yı takip edip, darbederek 5 bin lirasını gasbettiği belirlenen 'Hayalet' lakaplı Ali U., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Hayalet' lakaplı gaspçı tutuklandı
20.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:36

ANKARA'da emekli maaşını çeken S.A.'yı takip edip, darbederek 5 bin lirasını gasbettiği belirlenen 'Hayalet' lakaplı Ali U., polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mamak ilçesinde oturan emekli S.A., banka ATM'sine giderek emekli maaşını çekti. Burada bekleyen kimliği belirsiz kişi, evine dönmek için yola çıkan S.A.'yı takip etti ve eve girişinde darbedip üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin TL'yi alarak kaçtı. Başını yere çarparak hafif yaralanan S.A., daha sonra durumu polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ancak olay akşam saatlerinde yaşandığı için şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtları üzerinde iyeleştirme teknikleri uyguladı. Daha sonra kimliği tespit edilen şüphelinin 'Hayalet' lakaplı Ali U. olduğu belirlendi. Ali U., saklandığı binada yakalanarak gözaltına alındı. Ali U.'nun, daha önce benzer şekilde emekliler ve yaşlıları takip edip, paralarını gasbettiği saptandı. Adliyeye sevk edilen Ali U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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