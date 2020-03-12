Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü
Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyorView on euronews.
12.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:12
Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com
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