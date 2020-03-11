Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü
Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyor
11.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:45
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri hayalet kenti andırıyor.
Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com