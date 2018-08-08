Hayaletlerle İlişkiye Girdiği Öne Süren Genç Kadının Anlattıkları Ağızları Açık Bıraktı

İngiltere'de 11 yıldan uzun süredir sadece hayaletlerle cinsel ilişkiye girdiğini öne süren 30 yaşındaki Ametist Realm isimli kadın, ülkenin en çok izlenen sabah programına konuk oldu.

HERKESİN AĞZI AÇIK KALDI

Anlattıkları hem izleyenleri hem de program sunucularının ağzını açık bıraktı. Avustralya'ya yaptığı bir ziyaret sonrası ruhani bir figürle karşılaştığını anlatan Ametist, 11 yılda 20 farklı hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini belirtti.

''ONU GÖRMESEM DE HİSSEDEBİLİYORUM''

İlk deneyimine ilişkin ise şunları söyledi: "Bir gün, ben çalılık boyunca yürürken doğanın keyfini çıkarırken, aniden bu inanılmaz enerjiyi hissettim. Yeni bir sevgilinin geldiğini biliyordum. Onu görmesem de onu hissedebiliyorum. Kilolu gibiydi, bacaklarım üzerinde baskı hissettim. Aynı zamanda fiziksel nefes ve okşamalarda."

İNGİLTERE'YE KADAR GELMİŞ

Ametist, ilk deneyiminden 6 ay sonra Avustralya'daki hayaletin İngiltere'ye geldiğini ve aralarındaki enerjinin hala güçlü olduğunu öne sürdü.

BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR

Genç kadın, uzun süredir çok fazla hayaletle birlikte olmasına karşın uzun soluklu bir ilişki istediğini söylemesi program sunucularını hayrete düşürdü. Ancak Ametist'in sözleri bunlarla da sınırlı kalmadı.Şu anki ilişkisinin çok ciddi olduğunu ve hayalet bir bebek sahibi olmayı düşündüklerini söyledi. Bunun nasıl olacağına ilişkin soruya ise Ametist, bazı bebek ruhların insan bedenlerine saklandığı ve bunun kendisinin de başına gelmesini istediği şeklinde yanıtladı.

NİŞANLISI ANLAMIŞ

10 yıl önce hayatında bir erkek olduğunu ve onunla nişanlı olduğunu anlatan Ametist, hayaletle cinsel ilişki sonrası nişanlısının onu aldattığını hissettiğini ve ilişkilerini bitirdiklerini söyledi.