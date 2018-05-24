Hayalet Gemiler Ekonomiye Kazandırılacak

Ulaştırma Bakanı Arslan, hayalet gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini belirterek, "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak" dedi.

Hayalet Gemiler Ekonomiye Kazandırılacak

Ulaştırma Bakanı Arslan, hayalet gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini belirterek, "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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