Hayalet Gemiler Ekonomiye Kazandırılacak
Ulaştırma Bakanı Arslan, hayalet gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini belirterek, "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak" dedi.
Ulaştırma Bakanı Arslan, hayalet gemilerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiğini belirterek, "Söz konusu gemilerin ekonomiye kazandırılmasıyla hem ülkemiz hem de firmalar milyarlarca liralık zarardan kurtulacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com