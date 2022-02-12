HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik sistemlerini çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kağıthane, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen lüks otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yapacakları araçların yanına kendi araçlarıyla yaklaştıkları bir kaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip uzaklaştıkları görüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye sevki