Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu
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Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu

Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta sahurda vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı.

Kahramanmaraş'ta sahurda vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı.

Kahramanmaraş'ta akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen B.S. (67), geceleri kentin farklı noktalarında üzerine örttüğü beyaz çarşafla dolaşıyor. Sosyal medyada hayalet tartışmalarına da neden olan şahıs, bu kez de bir Ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Sahur vakti sokaklarda gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı
Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı
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