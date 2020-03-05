Hayalet: 3 Yaşam Filmi
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Ömer İnal'ın yönetmenliğini üstlendiği Hayalet: 3 Yaşam, yaptıkları seçimlerle birbirlerinin hayatlarını etkileyen üç yabancının hikayesini konu ediyor. Aylin, Fikret ve Cihangir birbirlerinden farklı karakterlere sahip olan ve birbirlerini tanımayan insanlardır. Ancak onların aldığı kararlar ve yaptıkları seçimler birbirlerinin hayatında beklenmedik sonuçlar yaratır.
Yönetmen: Ömer İnal
Oyuncular: Ali Haşıl, Berrak Tüzünataç, Aslı Tandoğan, Gürgen Öz, Eric Roberts, Şerif Erol, Yetkin Dikinciler, Deniz Bolışık, Hakan Meriçliler, Ruhi Sarı, Turan Cihan Şimşek
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Hayalet: 3 Yaşam
Yapımcı Firma: Newmark Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com