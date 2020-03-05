Hayalet: 3 Yaşam Filmi

05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Ömer İnal'ın yönetmenliğini üstlendiği Hayalet: 3 Yaşam, yaptıkları seçimlerle birbirlerinin hayatlarını etkileyen üç yabancının hikayesini konu ediyor. Aylin, Fikret ve Cihangir birbirlerinden farklı karakterlere sahip olan ve birbirlerini tanımayan insanlardır. Ancak onların aldığı kararlar ve yaptıkları seçimler birbirlerinin hayatında beklenmedik sonuçlar yaratır.

Yönetmen: Ömer İnal

Oyuncular: Ali Haşıl, Berrak Tüzünataç, Aslı Tandoğan, Gürgen Öz, Eric Roberts, Şerif Erol, Yetkin Dikinciler, Deniz Bolışık, Hakan Meriçliler, Ruhi Sarı, Turan Cihan Şimşek

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Hayalet: 3 Yaşam

Yapımcı Firma: Newmark Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com