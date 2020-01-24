24.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:26

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dizi performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir? Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu kimdir?

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu 26 Mayıs 1992, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

Hayal Köseoğlu Boyu: 1.70 m

Hayal Köseoğlu Kilosu: 60 kg

Hayal Köseoğlu Burcu: İkizler

Hayal Köseoğlu Yaşı: 28

Hayal Köseoğlu Eğitimi: Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü

Hayal Köseoğlu Doğum Yeri: İstanbul

Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Mucize Doktor (Açelya) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Sinema Filmi)

2019 – Yedinci Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Ask Var (Deniz) (Sinema Filmi)

2017-2108 – İstanbullu Gelin (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Derya) (TV Dizisi)a

2016 – Arkadaşlar İyidir (Merve) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Nilüfer Hatun) (TV Dizisi)

2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Pelin) (TV Dizisi)

1999 – Mahallenin Muhtarları (Zekiye) (TV Dizisi)

1998 – Ruhsar (TV Dizisi)

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