Hayal kırıklığı yaşayanların marşı "Mumdan Kayık"...

"Ölüm İlacı" şarkısıyla büyük beğeni toplayan dündenberi grubunun solisti Beycan Dağcı, "Mumdan Kayık" adlı ilk teklisini müzikseverlerle buluşturdu...

Grubu ile alternatif pop müzikte emin adımlarla ilerleyen Beycan Dağcı, bir yandan da solo projelerine hız verdi. Genç sanatçı 'Mumdan Kayık' şarkısı ile tüm ayrılanların, aşkta hüsran yaşayanların duygularına tercüman olacak. 2018 yılında Fizy Müzik yarışmasında 2.'nci olan ve yurtdışında da çeşitli yarışmalar da ülkemizi temsil eden Beycan Dağcı, 'Şarkımızda hayal kırıklığıyla biten bir aşk hikayesinin yarattığı melankoliye şahitlik ediyoruz. Benzer duygular yaşayanlar hiç yalnız olmadıklarını bu şarkıyla anlayacaklar.' dedi. Beycan Dağcı'nın 'Mumdan Kayık' şarkısı Wovie Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Kaynak: Snob Magazin