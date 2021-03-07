Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
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Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor

07.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:03
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor

ÇANAKKALE'de dekoratif eşya tasarımı yapan Esra Çubukçu (35), herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ucuz malzemeler ile dekoratif ürünler yapıp satıyor.

ÇANAKKALE'de dekoratif eşya tasarımı  yapan Esra Çubukçu (35), herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ucuz malzemeler ile dekoratif ürünler yapıp satıyor. Modası geçmiş çay tabakları şamdana, atılan kağıtlar ise sepete dönüşüyor. Çubukçu, herkesin kendi hayal gücünü kullanarak, evlerinde değişiklikler yapabileceğini söylüyor.  

Çanakkale'de Esra Çubukçu, hobi amaçlı başladığı dekoratif eşya üretimi ile hayatını kazanıyor. Ucuza aldığı ya da artık modası geçmiş veya atık malzemeleri değerlendirdiği ürünleri hayal ettiği dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Bu şekilde uygun rakamlara baştan aşağıya evleri donatıyor.  Aölyesinde üç yıldır, geri dönüşüme açık materyaller ve eşyalarla dekoratif ürünler tasarlayan Çubukçu, yaptığı şamdan, saksı, buhurdanlık gibi ürünleri 25 ile 60 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Esra Çubukçu, insanların, hayal güçlerini kullanarak, düşük maliyetler ile dekoratif tasarımlar yapabileceğini söyledi.

'HAYALİNİZİ UCUZA ÜRETEBİLİRSİNİZ'Herkesin hayal ettiği eşyaları ucuza üretebilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Çubukçu,"Evde bulunan atık eşyalarla bazı malzemeleri birleştiriyorum. Herkes bu yolla kendi kullanacağı ürünleri yapabilir. Bu tip dekoratif ürünlere sahip olmak için çok yüksek paralar ödememize gerek yok. Bunlara daha düşük maliyetlerle sahip olabiliyoruz. Örneğin; Çay tabakları ve soda şişeleriyle şamdan yapabiliriz. Yine çay tabağı, pinpon topu kullanarak şamdan yapabiliriz. Bazı halkalar, ipler, kağıtlar kullanılarak sepetler yapılabiliyor" dedi.'KASELERİ ATMAYIN ŞAMDAN YAPIN' 

Piyasada yüksek fiyatlara satılan objeleri elindeki imkanlar ile tasarladığını belirten Esra Çubukçu, "Gördüğüm mumluğu piyasada çok yüksek fiyata satın almak istemiyorum. Bunun yerine hepimizin evinde bulabileceği malzemelerle tasarlayarak kendi yapıyorum. Örneğin bir salata tabağı ya da kase ile mumluk yapıyorum. Kasenin içindeki mumları koyduğumuz malzemeler de su tesisatçılarında satılan manşon. Çok düşük bir maliyetle bulabileceğimiz bir ürün. Bunları silikonla yapıştırıp, boyama işlemini yaptıktan sonra ürünümüz hazır hala geliyor" diye konuştu.


Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor
Hayal gücünü ucuz malzemelerle birleştirerek evleri donatıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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