Hayal ettiği gelinliği giydi
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Hayal ettiği gelinliği giydi

03.01.2021 07:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 07:49
Hayal ettiği gelinliği giydi

Yarışmacı Sultan Ustabaş'ın hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi.

Yarışmacı Sultan Ustabaş'ın hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. Küçük yaşta evlenen ve okula gidemeyen Ustabaş, hikayesini gözyaşları içinde anlattı. Yarışmacı, kına gecesinin olmadığını ve gelinlik giymediğini söyledi. Diğer yarışmacılar ise Ustabaş'a özel bir kına gecesi organize etti. Yarışmacı, ilk kez gelinlik de giydi.

'Yatıya Misafirim Var', hafta içi her gün saat 15.45'te Kanal D'de.

Kaynak: Hürriyet

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