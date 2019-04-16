Hayal Duvarı" Projesi

"Hayal Duvarı" adlı projeyi yürütülen İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Yakacık İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

Oğuzeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, köy okullarındaki çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere projeyi hayata geçirilen üniversite öğrencileri, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın davetlisi olarak geldikleri Oğuzeli'nde, Yakacık İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Güzel ve anlamlı bir projeye imza atan üniversite öğrencilerine teşekkür eden Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, "Bu proje dışarıdan bakıldığında çok küçük ve basit bir olaymış gibi gelebilir. Ama bizim açımızdan çok önemli ve takdir edilmesi gereken bir proje. Beni çok heyecanlandırdı. Üniversiteli genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin her tarafını gezerek minik öğrencilerimizle buluşuyor. Onların hayallerini anlatacak anketler yapıp, daha sonra bunları okulun duvarlarına çizdiriyorlar. Hepsi birbirinden farklı hayallerini duvarlara yansıtıyor. Aslında hayallerini değil, hedeflerini çiziyorlar. O duvarlara çizdikleri hayalleri gördükçe hedeflerine ulaşmak için daha büyük çaba sarf edecekler." ifadelerini kullandı.

Kılıç, burada iyiye yönlendirme, hedefe odaklama olduğunu kaydetti.

Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Ayşe Subaşı, Başkan Sait Kılıç'a desteği için teşekkür etti.

Subaşı, çocukların umutlarını yeşertmek istediklerini vurgulayarak, "Oğuzeli Yakacık İlkokulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Onların saf, temiz ve masum hayallerini öğrenmek, keşfetmek bizlere keyif verdi. Minik öğrencilerimiz okula her giriş çıkışlarında, her teneffüste görecekleri ve hayallerini canlı tutacak, kendilerine ait bir Hayal Duvarı kazandılar." açıklamasında bulundu.

Üniversite öğrencileri, sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA