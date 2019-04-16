Hayal Duvarı Oğuzeli'nde Öğrencilerin Hayalleri Duvarları Şenlendirdi

"Hayal Duvarı" projeleriyle köy okullarındaki çocukların hayallerini gerçekleştiren Medipol İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın davetlisi olarak geldikleri Oğuzeli'nde, Yakacık İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Güzel ve anlamlı bir projeye imza atan üniversite öğrencilerine teşekkür eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bu proje dışarıdan bakıldığında çok küçük ve basit bir olaymış gibi gelebilir. Ama bizim açımızdan çok önemli ve takdir edilmesi gereken bir proje. İlk duyduğumda beni çok heyecanlandırdı. Üniversiteli genç kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafını gezerek minik öğrencilerimizle buluşuyor. Onların hayallerini anlatacak anketler yapıp daha sonra bunları okulun duvarlarına çizdiriyorlar. Hepsi birbirinden farklı hayallerini duvarlara yansıtıyorlar. Aslında hayallerini değil hedeflerini çiziyorlar. O duvarlara çizdikleri hayalleri gördükçe hedeflerine ulaşmak için daha büyük çaba sarf edecekler. Baktığınız zaman burada iyiye yönlendirme var. Hedefe odaklama var. Ben bu projeyi hayata geçirerek minik öğrencilerimizin hayallerine renk katan Üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkan Kılıç, öğrencilerimizin hayallerinin bir parçası oldu"

"Hayal Duvarı" projesi hakkında bilgi veren proje koordinatörü Ayşe Subaşı, "Projemize destek veren Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'a bizlere ve minik öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmede atılan ilk adıma ön ayak olduğu için teşekkür ederim" dedi.

Proje Koordinatörü Ayşe Subaşı, "Biz geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın, kardeşlerimizin umutlarını kaybetmesini istemiyoruz. Bugün burada Oğuzeli Yakacık İlkokulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Onların saf, temiz ve masum hayallerini öğrenmek, keşfetmek bizlere keyif veriyor. Minik öğrencilerimiz okula her girişlerinde ve çıkışlarında, her ders sonundaki teneffüs aralarında görecekleri ve hayallerini capcanlı tutacak kendilerine ait bir "Hayal Duvarı" kazandılar. Medipol İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak Oğuzeli Belediyesi'ne ve Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'a bizlere destek oldukları ve minik öğrencilerimizin hayallerinin pir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğuzeli Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşen ziyarette Medipol İstanbul Üniversitesi öğrencileri sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA