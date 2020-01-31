Hayal dünyasında gerçek bir macera

31.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:35

"Ponpon bir oyuncak mı? Yoksa oyuncak taklidi yapan bir tavşan mı? Cevabı, gökkuşağı gibi renkli ve heyecan dolu bu macerada gizli. Bu hikayeyi okuduktan sonra oyuncaklarınıza, ailenize, çevrenize ve arkadaşlarınıza farklı gözle bakacaksınız.

Kitap merak uyandırıcı hikayesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.

Nazlı İktu, "Hayal ettiğiniz her şey gerçektir" demiş Picasso. Ben oyuncak tavşanımı o kadar çok sevdim ki hayalimde öyküsünü canlandırdım ve çocukların minik kalplerinden canlanmak üzere kitaba dönüştüğünü, çocukların hayal kurmaktan hiç vazgeçmemesini ve sıkıca tutunmasını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler