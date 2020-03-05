05.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:58

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Hayal Adası"

1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan "Hayal Adası", tropik bir adada gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr. Roarke'ın burada misafirlerine yaşattıklarını konu ediniyor.

Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney ve Kim Coates gibi isimler rol aldı.

Kaynak: AA

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