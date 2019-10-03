Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi

Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

03.10.2019 14:16
Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.


Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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