Hawkıng: "Mars'ın Kendi Dili, Mutfağı ve Parası Olacak"

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance (Azim) gezginin Kızıl Gezegen'e inmesine günler kaldı. 18 Şubat 2021'de Mars'a iniş yapması beklenen Azim, Kızıl Gezegen'in insanlığın yeni evi olup olamayacağını araştıracak.

Azim, Dünya medyasında şimdiden manşetlerde yerini alırken; ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in 10 yıl önce verdiği bir röportaj gün ışığına çıktı. Hawking'in Mars'la ilgili bilgiler, "insanoğlunun Kızıl Gezegen'de nasıl kolonileşeceğinin de sinyali" diye algılanıyor.

İşte "müthiş beyin"in Mars kolonileşmesi yorumları:

"Bir gün ortam yaratıldığında Mars yeni ev olacak. Sıcaklığı dengelemek için dev uzay aynaları kullanılacak. Teknoloji de gelişince her şey mümkün olacak."

"500 YIL BENCE KISA SÜRE"

"Camdan ve plastikten yapılmış kubbeler de radyasyonu durduracak. İnsanlar bu kubbelerde yaşarken bir yanda da Mars atmosferini düzenlemek için çalışılacak."

"500 yıl sonra, ki bu bence çok kısa bir vakit, Mars'ın kendi dili, mutfağı ve parası olacak. İddiaya girerim ki, gidip oraya özel bir burger yiyeceğiz. Mars çok ama çok uzun yıllar evimiz olacak."

HAWKING KİMDİR?

Albert Einstein'dan bu yana Dünya'ya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen William Hawking 8 Ocak 1942'de Oxford'da doğdu. İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar olan Stephen Hawking, 14 Mart 2018'de öldü. 21 yaiında ALS teşhisi konan Hawking hayatının çoğunu tekerlekli sandalyede geçirdi. 1970'lerin sonunda konuşma yetisini de kaybeden Hawking, insanlığın kurtuluşu için "100 yıl içerisinde Dünya'yı terk etmeliyiz yoksa soyumuz yok olur" formülünü vermişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye