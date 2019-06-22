Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey Sahili bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştüğünü ve uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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