Hawaii'de Balistik Füze Saldırısı Paniği

Hawaii'de, eyalet sakinlerinin cep telefonlarına gelen 'Hawaii'ye balistik füze atıldı. Hemen saklanacak bir yer bulunuz. Bu bir tatbikat değildir' uyarısı paniğe neden oldu. Daha sonra uyarının bir hata sonucu yapıldığı, an itibariyle Hawaii'ye karşı hiçbir füze tehdidi olmadığı belirtildi.

KOMUTANLIKTAN AÇIKLAMA

ABD Pasifik Komutanlığı'nın verdiği yanlış füze alarmı nedeniyle Hawaii Eyaleti'nde büyük panik yaşandı. Komutanlık, erken uyarının hata ile gönderildiğini açıkladı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi, vatandaşların balistik füze saldırısı için uyarı aldıklarını iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.

YANLIŞ ALARM

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza, vatandaşların balistik füze saldırısı için telefonlarına mesajla uyarı geldiklerinin iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.

Füze uyarısı, Hawaii adalarında yaşayanlar ve sosyal medyada panik yarattı.