Havzalı çiftçilerin "destekleme" sevinci

Havzalı çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gübre desteklerinin iki katına çıkarıldığı açıklamasını sevinçle karşıladı.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecan ve sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Tarımda maliyetlerinin çok yükseldiğini, desteklemelerdeki artış dolayısıyla çiftçilerin bir nebze rahatlayabileceğini belirten Gedik, "Cumhurbaşkanımız desteklerin yüzde 100 arttığını açıkladı. Yükselen girdi maliyetleri karşısında Bakanlığımızın gerekli müdahaleyi yapması gerektiğini düşünüyorduk. Desteklerin artması çiftçiyi bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Desteklerin 2 katına çıkması bizi sevindirdi." diye konuştu.

Yapılan artışlar ile ilgili bilgiler veren Gedik, "Gübre desteği yüzde 100 artırıldı. Buğday, arpa, yulaf ve çavdarda dekar başına 8 TL olan gübre desteği 16 TL oldu. Organik ve organomineral gübre desteği ise dekar başına 10 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı. Özetle her 100 dekar için çiftçi hesapladığından 800 lira fazla alacak." dedi.

Zamların 2020 desteklerine de yansıyacağını vurgulayan Gedik, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda açıklanan bu rakamlar bir sene sonra alınır. Bu müjdenin en önemli farkı geçmiş dönemi de kapsıyor olması. Çiftçimiz yeterli ve dengeli gübre kullanmaya özen göstermeli. Desteğin yüzde 100 artmış olması sevindiricidir. Çiftçiler olarak üretmeye ve ülkemize güvenmeye devam edeceğiz, emeğin kıymetli olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu