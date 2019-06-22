Havzalı çiftçiler afetsiz bir sezon için kurban kesti
Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler hasat öncesi, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu geçirmek için kurban kesip dua etti.
Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler hasat öncesi, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu geçirmek için kurban kesip dua etti.
Mesudiye Mahallesi'ndeki programa, Belediye Başkan Vekili Muhammed Gür, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları derneği Başkanı Ahmet Çavdar ile vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Mesudiye Mahallesi Muhtarı Süleyman Altın, katılımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için her yıl kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini ekledik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz."
Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri davetlilere ikram edildi.
Kaynak: AA
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