Havzalı Çiftçiler Afetsiz Bir Sezon İçin Dua Etti

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçiler, bereketli, afetsiz bir üretim sezonu için kurban kesip dua etti.

Havza'da bereketli ve afetsiz bir üretim sezonu için Beyören, Aslançayır, Ilıca, Demiryurt, Erikbelan ve Kamlık mahallelerince düzenlenen etkinlikle kurbanlar kesildi ve dua yapıldı.

Duaya katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, yaptığı konuşmada, çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Cenab-ı Mevlam kesilen kurbanları dergahında kabul etsin. Tüm ilçemize bol, bereketli hasatlar nasip etsin." dedi.

Ilıca Mahallesi Muhtarı Nuh Çelik de katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'in de katıldığı duada, kesilen kurbanların etinden yapılan yemek konuklara ikram edildi.