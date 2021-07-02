Havza Ziraat Odası, DOKAP desteğiyle 1 milyon liraya mal olacak silaj paketleme tesisi oluşturuyor
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Havza Ziraat Odası, DOKAP desteğiyle 1 milyon liraya mal olacak silaj paketleme tesisi oluşturuyor

Havza Ziraat Odası, DOKAP desteğiyle 1 milyon liraya mal olacak silaj paketleme tesisi oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle silaj paketleme tesisi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle silaj paketleme tesisi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Genç, yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan silaj paketleme tesisi projesinin DOKAP tarafından onaylandığını, tesisin kurulum çalışmalarına başlandığını söyledi.

Tesis için en önemli aşamayı geride bıraktıklarına işaret eden Genç, "Tesisimizde kullanılacak silaj makinesinin alımı gerçekleştirildi. Makinemizi 615 bin liraya mal ettik. Toplam 1 milyon liraya mal olacak tesisimiz, inşallah ağustos ayı içinde hizmete girerek çiftçilerimizin kullanımına açılacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Genç, tesisten hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapan üreticilerin yararlanacağını anlatarak, "Çiftçimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin onurunu ve gurunu yaşamaktayım. Projemizin hazırlanması ve yürütülmesinde bizlere önemli destekler sağlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür?ü? Namık Akgül ile personeline teşekkür ederim." ifadesini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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