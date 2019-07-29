Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten uyarı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kurbanlık nakli yapacak üreticilerin uyması gereken kurallar hakkında uyarıda bulundu.

Genç, pek çok hayvan hastalığının nakillerden kaynaklandığı belirtti.

Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin en yüksek seviyede olduğuna işaret eden Genç, "Bayram sonrası hastalıkların baş göstermemesi için denetimlerin sıkı yapılması gerekmekte. İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerimiz, belediyelerimiz ve kolluk kuvvetlerimizin hayvan sevk kurallarına uymayan, aşıları ve gerekli evrakları olmayan hayvanları pazarlarımıza sokmamak için denetimleri devam etmekte. Bu denetimlerin bayram sonrası sıkıntı yaşanmaması adına sıkı bir şekilde devam etmesi gerekmekte." dedi.

Genç, nakli yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşıları yapılmış, kulak küpeleri, pasaport, sağlık raporu gibi evraklarının noksansız olması gerektiğini vurgulayarak, "İl ve ilçeden başka il ve ilçelere yapılacak her türlü hayvan ve hayvansal madde sevklerinde yetkili kuruluşlardan veteriner sağlık raporu alınması zorunludur." diye konuştu.

Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesine sahip olması gerektiğini hatırlatan Genç, "Hayvanların bakımından sorumlu kişi de bakıcı yeterlilik belgesi almalıdır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için kesinlikle veteriner sağlık raporu düzenlenemeyecek ve bu hayvanların pazarlanmasına izin verilmeyecek. Aksine hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır." uyarısında bulundu.

Gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar kesiminin yasak olduğunu hatırlatan Genç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramı'nda kurban satış yerlerine alınması ve satışı yasak. Kurbanlık alan vatandaşlarımızın ve kurbanlık satışı yapan satıcıların dikkatli olmaları gerekli. Burada yine kolluk kuvvetlerimize ve ilgili birimlere önemli işler düşmekte."

Kaynak: AA