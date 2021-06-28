Özdemir: "Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için"
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Özdemir: "Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için"

Özdemir: 'Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için" dedi.

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için" dedi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Havza YEG Derneği Olağan Genel Kuruluna dernek üyeleri katıldı. Genel kurulda bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir, "Derneğimiz 'Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı' tedbiri kapsamında kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana ilçemize katkı sağlamak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Biz bu derneği tabela derneği olarak kurmadık. Tüm amacımız Havza'ya ve Havza insanına hizmet etmek. İnşallah önümüzdeki süreçte Havza'da kurulan OSB'de ihtiyaç duyulan iş kollarına yönelik eleman yetiştirmek başta olmak üzere halkımızın ekonomisine katkı sağlayacak kurs ve eğitimler düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Genel kurulda yapılan kullanılan oyların tamamını alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yeniden başkan seçildi. Derneğin yönetim kurulu ise Kadir Kayan, Alime Kaya, Coşkun Genç, Yakup Akekin, Sema Köse ve Mevlüde Akça'dan oluştu.

Genel kurula dernek üyeleri katıldı. - SAMSUN

Özdemir: 'Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için'
Özdemir: 'Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için'
Özdemir: 'Tüm çabamız ve enerjimiz Havza için'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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