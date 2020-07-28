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Havza YEG'e 2 milyon 232 bin 180 lira hibe

Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ile TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü arasında 2 milyon 232 bin 180 TL'lik proje sözleşmesi imzalandı.

Havza YEG'e 2 milyon 232 bin 180 lira hibe
28.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:26

Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ile TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü arasında 2 milyon 232 bin 180 TL'lik proje sözleşmesi imzalandı.

IPARD Programı 7. Başvuru döneminde, LEADER tedbiri kapsamında, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne Yerel Kalkınma Stratejisi ile başvuru yapan Havza Yerel Eylem Grubunun Stratejisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. AB-Türkiye eş finansmanı ile, tamamı hibe olarak tahsis edilen, 2 milyon 232 bin 180 TL'lik projenin sözleşmesi, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan ve Havza YEG adına Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir arasında imzalandı.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir imza töreninde yaptığı değerlendirmede, "Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında; kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve istihdama katkıda bulunmak, yerel, doğal ve kültürel kaynaklara dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi, topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin desteklenmesine yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek. Alınan hibe ile özellikle kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli bir kaynak sağlamış olduk. Havzamıza hayırlı olsun" dedi.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan ise imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise kurulma sürecinden başlayarak YKS hazırlama sürecinde yoğun mesai harcayan YKS hazırlama ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İlçemiz için önemli bir kaynak. İlçemize ve Havzalılara hayırlı olsun" diye konuştu.

İmza programının sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan'a semaver hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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