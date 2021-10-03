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Havza'ya mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Havza'ya mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesine yapılan 5 katlı mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesine yapılan 5 katlı mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı. Kent trafiğini rahatlatmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, 340 araç kapasiteli otoparkın 2022 yılı Mayıs ayında hizmete açılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun'un merkez ve ilçelerinde trafik sorunlarının çözülmesi için hayata geçirdiği yatırımlar hızla yükseliyor. Geçen Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Havza ilçesinde temeli atılan 5 katlı ve 340 araç kapasiteli otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı. 5 bin metrekarelik alana inşa edilen otopark Mayıs 2022'de hizmete açılacak.

Trafiği büyük oranda rahatlatacak

Kent trafiğini rahatlatmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otopark projelerinin de buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Demir, "Hem şehir merkezi hem de ilçelerimizde otopark projeleri inşa ediyoruz. Havza da onlardan biri. İnşallah kısa bir süre sonra katlı otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Burası trafik akışının yoğun olduğu bir bölge. 340 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak" dedi.

Aracı sürücü değil sistem park edecek

5 bin metrekarelik alana inşa edilen otoparkın sistemi ile ilgili de bilgi veren Başkan Mustafa Demir şunları söyledi:

"5 katlı; 3 katı yerin altında olacak otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Bu sayede kullanıcılar park yeri aramak zorunda kalmıyorlar. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir. Halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz, belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz." - SAMSUN

Havza'ya mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı

Havza'ya mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı

Havza'ya mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Havza'ya mekanik otopark inşaatının yüzde 36'sı tamamlandı - Haberler Ekonomi
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