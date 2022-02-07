Havza'ya ikinci meslek lisesi müjdesi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında Havza'ya ikinci meslek lisesi kazandırılacağını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, 365 oda ve borsa başkanının çevrimiçi olarak katılımı ile Ulusal Eğitime Katkı Protokolünün TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında dört gün önce imzalandığına işaret etti.

Kendisinin de imza törenine çevrimiçi katıldığını ifade eden Acar, protokol ile TOBB'un 81 İlde 81 Okul Projesi'nin ardından 154 ilçede 154 yeni okul yapacağına dikkati çekti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 2014 yılında Havza'yı ziyaretinde Havza'ya bir okul yaptırma sözü verdiğini hatırlatan Acar, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek adına imzalanan protokol ile bir hayalimiz daha gerçek oluyor. İnşallah kısa sürede Havza Organize Sanayi Bölgesi içinde bölgemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirecek bir meslek lisesi TOBB tarafından yapılacak. Bu okul ile sanayi ve kamu işbirliği artacak, mezun olan iş, kalifiye eleman arayan işveren işçi bulacak. İnsanımız kazanacak, sanayicimiz kazanacak, ülkemiz kazanarak kalkınacak. TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na eğitime ve ilçemize vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür ederim."