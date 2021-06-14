Havza'ya 353 araç kapasiteli otopark
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Havza'ya 353 araç kapasiteli otopark

Havza'ya 353 araç kapasiteli otopark
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "353 araç kapasiteli otopark hizmet girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "353 araç kapasiteli otopark hizmet girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin ile ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına devam edilen çok katlı otopark inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundular ve ilgililerden bilgiler aldılar.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Otopark inşaatı tamamladığında ilçemizdeki park yeri sorununa köklü bir çözüm getirecek. 353 araç kapasiteli otopark hizmet girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ilçemize kazandırdığı bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis Üyesi Şahin daha sonra Havza Belediyesi tarafından Değirmenüstü Mahallesi'nde devam eden 9 bin 500 metrekare parke ve bisiklet yolu yapımı çalışmalarını yerinde incelediler.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu bölgede yaklaşık 9 bin 500 metrekare beton parke ile yol imalatı gerçekleştireceğiz. Bu bölge bisiklet yolları, yaya kaldırımları ve parke yolları ile belediyecilik anlayışımızı en iyi şekilde yansıtacak bir çalışma yapacağız. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yol ihtiyacı karşılanarak tozdan ve çamurdan kurtaracağız. İlçemiz gelişiyor ve genişliyor. Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Havza'ya 353 araç kapasiteli otopark
Havza'ya 353 araç kapasiteli otopark

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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