Havza ve Ladik'te 40 öğrenciye tablet ve eğitim seti desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında Havza ve Ladik'te, Bakanlıktan ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına tablet ve eğitim seti hediye edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında Havza ve Ladik'te, Bakanlıktan ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına tablet ve eğitim seti hediye edildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 15 öğrenciye tablet, 25 öğrenciye ise içinde çeşitli eğitim ve oyunların olduğu hediyeleri Merkez Müdürü Sezen Necla Mutlu ve Müdürlük çalışanları tarafından ulaştırılmaya başlandı.

Mutlu, ODES kapsamında Havza ve Ladik'te Bakanlıktan ekonomik destek aldıkları tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediyelerinin ulaştırılmaya başlandığını ifade ederek, "Salgın sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmak için Bakanlığımız Okul Destek Projesi kapsamında Ladik ve Havza'da 40 çocuğumuza tablet ve hediyelerini ulaştırmaktayız. Bu dönemde örgün eğitimden mahrum kalan öğrencilerimize tablet ve eğitici oyunlar, eğitim kartları gibi materyallerin bulunduğu paketlerimiz ile çocuklarımızı desteklemekteyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu