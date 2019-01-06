Havza ve Kavak'ta Yoğun Kar Yağışı

Samsun'un iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Havza ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken birçoğu zincir takmak için yoğun çaba sarf etti.

Oto aksesuvarcı Bayram Pala yaklaşık 2 saat yağan kar nedeni ile zincir satışlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, "Kar zincirlerini 100 ila 150 lira arasında satmaktayız. Çoğu zaman kar yağışı nedeni ile yolda kalmış araçlara gidip zincir takıyoruz." dedi.

Çocuklar ise ansızın bastıran karın keyfini sürüdüler.

Kavak ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Ulaşımda aksamaların olduğu bölgede, Samsun - Ankara kara yolunun Kazancı ve Tekke rampalarında Karayolları karla mücadele ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçeye bağlı yerleşim birimlerinin ilçe ile olan yol bağlantısının kesilmemesi konusunda ekiplerin hazır olduğunu söyledi.

Koşal, karla mücadele ekiplerinin mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.

Kavak ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA