Havza TSO üyelerine indirimli sağlık hizmeti
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Havza TSO üyelerine indirimli sağlık hizmeti

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar özel bir hastane ile Havza TSO üyeleri ve birinci derece akrabalarının yararlanabileceği bir sağlık protokolünün imzalandığını belirtti.

Havza TSO üyelerine indirimli sağlık hizmeti
03.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:48

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar özel bir hastane ile Havza TSO üyeleri ve birinci derece akrabalarının yararlanabileceği bir sağlık protokolünün imzalandığını belirtti.

Havza TSO Toplantı Salonu'nda, özel bir hastane ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan kurumsal sağlık protokolü ile Havza TSO üyeleri ve birinci derece akrabaları göz hastalıkları dahil bütün branşlardan yüzde 20 indirim imkanına kavuştu.

Yapılan protokol kapsamında bilgi veren Hastanenin Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü Güven Erol Havza TSO ile kurumsal anlaşma yapmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, "Protokol ile birlikte oda üyelerimiz ve birinci derece akrabaları hastanemizde alacakları hizmetlerden yüzde 20 indirimden yararlanma imkanına sahip oldular. Protokolün oluşmasında katkıları olan Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Acar'a teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise Samsun'da sağlık sektörünün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Üyelerimiz adına atmış olduğumuz imza ile üyelerimiz ilimizdeki sağlık imkanlarından indirimli olarak yararlanma olağanına sahip oldular. Bizim amacımız göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemize ve odamız üyelerine en iyi hizmeti sunmak. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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