Havza TSO üyelerine "can suyu" kredisi
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Havza TSO üyelerine "can suyu" kredisi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, üye işletmelerin 25 bin liralık destek kredisi imkanına sahip olduklarını bildirdi.

Havza TSO üyelerine
29.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:22

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, üye işletmelerin 25 bin liralık destek kredisi imkanına sahip olduklarını bildirdi.

Halk Bankası Havza Şube Müdürü Adem Arslanoğlu Havza TSO Başkanı Erkan Acar'ı ziyaret ederek bankanın Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında oluşturduğu '"İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi" hakkında bilgilendirme yaptı.

Arslanoğlu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugüne esnaf kefalet kooperatifi aracılığı ile pek çok işletmeye destek verildiğini ifade ederek, "Havza TSO üyesi küçük işletmelerimiz için 'İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' adı altında yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak bir uygulamamız başladı. Burada 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira da Paraf Kart'ı küçük işletmelerimize sunmak istiyoruz." dedi.

Halk Bankası Havza Şube Müdürü Adem Arslanoğlu sağlanacak desteğin Kredi Garanti Fonu kefaletli olacağını belirterek, "Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programını sunuyoruz. Mevcut uygulamamızı şahıs işletmelerine hızlı başvuru yöntemiyle devreye aldık." dedi.

Arslanoğlu, söz konusu krediye başvuru için Halkbank şubelerine gidilmesine gerek olmadığını belirterek, bu akşam itibarıyla internet üzerinden de başvuru yapılabileceğini, başvuruların hızlıca sonuçlandırılacağını vurgulayarak, "İşletmecilerimizin cep telefonlarına kredisinin onaylandığı sms ile bildirilecek. Bu yeni uygulamayla şahıs işletmelerine de Halkbank kanalıyla destek sağlamış olacağız." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise peş peşe gelen desteklemelerin işletmelere nefes alma ve işe devam etme imkanı sağladığını belirterek şunları dile getirdi:

"Sanayici, esnaf ve ya tüccar olsun herkes çalışmak, üretmek ve ekonomiye can vermek için çaba gösteriyor. Bu zor günlerde gelen bu destekler bizlerin yüzümüzü güldürdü, gücümüze güç kattı. Devre alınan 'İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi ile odamıza bağlı ve şartları tutan üyelerimize 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira da kredi kartı olmak üzere 50 bin liralık destek sağlanmış oldu."

Kaynak: AA

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