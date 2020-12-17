Havza TSO'dan ziyaret
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Havza TSO'dan ziyaret

17.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:00
Havza TSO'dan ziyaret

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural'ı ziyaret etti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural'ı ziyaret etti.

Acar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet MYO Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Tural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe ekonomisinin gelişimi için yapılabilecek işbirliği konularının konuşulduğu ziyarette Acar, "Havza MYO bizim için önemli bir kurum. İlçemize hem ekonomik anlamda hem de akademik anlamda büyük katkılar sunmakta. Havza TSO yönetimi olarak bizler de her zaman okulumuz ve okul idaremizin yanındayız. İnşallah Havza'da faaliyete geçen organize sanayimizi gelişmesi için okulumuz ile yapacağımız işbirliği bizlere büyük katkılar sağlayacak." dedi.

Tural ise Acar ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Okul yönetimi olarak amacımız sadece eğitim vermek değil. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgeye fayda sağlamak. İlçemiz adına üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız ve her türlü işbirliğine açığız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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