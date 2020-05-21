Havza TSO'dan üyelerine maske desteği Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, pandemi tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun getirilmesinden bu yana üyelere 10 bin maske dağıtıldığını, 5 bin maskenin de dağıtımına devam edildiği belirtti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, pandemi tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun getirilmesinden bu yana üyelere 10 bin maske dağıtıldığını, 5 bin maskenin de dağıtımına devam edildiği belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 gündür tüm ülkede olduğu gibi Havza'da da koronavirüs ile mücadele edildiğini belirttti.

"Yaşadığımız bu süreçte Havza TSO olarak bizler de üzerimize düşeni yaptık." diyen Acar, "Öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında iş yeri kapanan esnaf kardeşlerimize destek olmak üzere 100 bin lira değerinde destek paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Yine Havza TSO olarak 50 adet ekmek markasını ihtiyaç sahiplerine ilettik." ifadesinde bulundu.

Acar, pandemi tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun getirilmesinden bu yana Havza TSO üyelerine 10 bin maske dağıtıldığını ve 5 bin maskenin de dağıtımına devam edildiği belirterek, "Havza TSO olarak halkımızın ve üyelerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu durum herkesin kendisine bir görev biçeceği ve o görevi layığı ile yapacağı bir dönem. Alınan tedbirler her ne kadar bizleri bunaltsa da biraz daha sabır ile bu illeti yeneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA