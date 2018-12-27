Havza Ticaret ve Sanayi Odasından Tirit Programı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) tarafından tirit programı düzenlendi.

Tarihi Osmanlı Sofrası'nda düzenlenen programa katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, tiridin insanları bir araya getirmek adına bir bahane olduğunu belirterek, "İç bölgemiz bunun bahanesini tirit ile bulmuş. Havza da bu işi iyi yapan ilçelerimizin başında. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de tiridin bölge kültüründe sadece yemek olarak yer almadığına işaret ederek, "Dedelerimiz, babalarımız uzun kış aylarında bir araya gelir, tirit yaparak sorunlarını konuşur, sohbet ederlermiş. Tirit, Havza ile bütünleşti. Havza'nın tanıtımı için çalışıyoruz ve çalışacağız." diye konuştu.

HTSO Başkanı Erkan Acar ise katılımcılara teşekkür ederek, "Tirit, tanıtımlar sayesinde ülke genelinde tanınır bir ürün haline geldi. Havza olarak tiride bağlı bir ekonomi gelişmekte. Kaz yetiştiriciliği, işlemesi ve ilçe ekonomisinde yer alması için çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Dursun Atalay, HTSO üyeleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA