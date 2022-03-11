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Havza Tarım Kredi Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza Tarım Kredi Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi

2195 Sayılı Havza Tarım Kredi Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısı ile belirlendi.

2195 Sayılı Havza Tarım Kredi Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısı ile belirlendi.

Kooperatifin Yeni Mescit Mahallesi'ndeki binasında yapılan genel kurul, divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2 liste halinde 20 adayın yarıştığı kooperatif yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 518 oyun kullanıldığı seçimde 304 oy alan İlhamı Şimşir, 301 oy alan Cevat Şimşek, 298 oy alan Recai Demirbaş, 297 oy alan Bünyamin Şahin ve 297 oy alan Recep Arslan yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Şimşir, kooperatif başkanının yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri tarafından belirleneceğini kaydetti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Tarım Kredi Kooperatifi, İstiklal Marşı, Kooperatif, Mescit, Güncel, Haberler

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