Havza SYDV'den LGS'ye hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere test kitabı dağıtıldı

Havza Kaymakamı ve Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Cengiz Nayman, Havza SYDV tarafından eğitim yardımları kapsamında Liselere Giriş Sınavına ( Lgs ) hazırlanan ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye test kitabı dağıtıldığını bildirdi.

Nayman, yaptığı açıklamada Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen 50 ihtiyaç sahibi 8. Sınıf öğrencisine LGS yardımcı kaynak soru bankası setinin ulaştırıldığını belirtti.

Eğitime destek vermek adına çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Nayman, "Önceliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi şekilde yetişmesine katkı sunmak. Havza Kaymakamı ve Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin dezavantajlarını kaldırmak adına çalışmaktayız." ifadesinde bulundu.