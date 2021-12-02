Havza SYDV'den 100 öğrenciye eğitim yardımı

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Cengiz Nayman, eğitim yardımları kapsamında 100 öğrenciye çalışma masası ve çalışma koltuğu hediye edildiğini belirtti.

Nayman, yaptığı açıklamada, çalışmanın Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan, örgün eğitime devam eden 100 öğrenciye düzenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla 100 bin lira değerinde çalışma masası ve çalışma koltuğu hediye ettiklerini anlatan Nayman, eşyaların öğrencilerin adresine teslim edildiğini kaydetti.

Eğitime desteğin önemine değinen Nayman, "Eğitim, bireyin gelişmesinin ve toplumun kalkınmasının olmazsa olmaz önemde, temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden eğitimi, insanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görmekteyiz. Bu ilkemiz doğrultusunda eğitime yönelik çalışmalarımıza öncelik vermeye devam edeceğiz." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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