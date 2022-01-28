Havza SYDV 2021 yılında 9 milyon liraya yakın yardım yaptı

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2021 yılında 7 bin 23 kişiye 8 milyon 838 bin 44 lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu dile getiren Nayman, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu anlattı.

Nayman, toplam 7 bin 23 kişiye ulaşıldığını belirterek, "2021 yılı içinde 6 bin 11 kişiye 8 milyon 419 bin 62 lira nakdi, 1012 kişiye 418 bin 982 lira ayni olmak üzere 8 milyon 838 bin 44 lira tutarında yardım yapıldı." ifadesini kullandı.