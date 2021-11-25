Havza Spor Oyunları Projesi protokolü imzalandı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan Havza Spor Oyunları Projesi protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ve spora her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Nayman, 2022 yılının Havza'da spor yılı olacağını belirterek, "Bunun için çalışmalarımıza başladık. Hazırlanan Havza Spor Oyunları Projemiz bunun en somut adımlarından. Proje paydaşlarımız ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı spor ile buluşturmak ve iyi birer insan olarak yetiştirmek için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Kaymakam Nayman projenin Havza'ya çok şey katacağını belirterek, "Hazırlanan proje ile öğrencilerimize spor branşlarını tanıtmak, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirmek ve antrenmanlar yaptırmak, ilerde karşılaşacakları zararlı alışkanlıklardan spor yoluyla korumak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal anlamda sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sunmak, vatanını, milletini ve bayrağını seven temiz karakterli inançlı nesiller yetiştirmek ve yapılacak olan Havza Spor Oyunlarındaki sportif aktivitelerle spora yeteneği olan öğrencileri tespit edip, aynı zamanda bu öğrencileri destekleyerek ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek ülkemize madalyalar kazandıracak elit sporcular olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise projenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için gerekli her türlü desteğin verileceğini belirterek, "Gençlerimizi yarınlara hazırlamak ve sportif başarıyı artırmak adına hazırlanan ve uygulamaya geçecek olan projemiz hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise uygulamaya girecek olan proje ile çocukların hem sportif, hem sosyal hem de akademik başarısına katkı sunmak istediklerini belirterek, "Sportif eğitimler ile çocuklarımızın edineceği, disiplinli, çalışma, başarma arzusu, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerler çocuklarımızın akademik başarılarına doğrudan etki edecektir. Yapılan tüm çalışmalar geleceğiz olan yarının büyükleri çocuklarımız için." dedi.

Konuşmaları ardından, Havza Spor Oyunları Projesi, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Şahin, Havza İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Havza Belediye Spor Kulübü Başkanı Aziz Pekşen, Havza İlk Kıvılcım Spor Kulübü Başkanı Yaşar Karacan ve Havza Futbol Spor Kulübü Başkanı Şaban Kandemir tarafından imzalandı.

Proje ile Havza'da öğrencilerin spor branşları ile tanışmaları, yetenekleri ölçüsünde spor yapabilmeleri ve lisanslı sporcu olmaları, spora karşı olumlu tutum geliştirmeleri, öğrencilerin sorumluluk duygusu, planlı çalışma, doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korunabilmeleri ve olumlu kişilik özellikleri gösterebilmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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