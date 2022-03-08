Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyaretleri

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ile bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havza'da kurulan sebze ve süt ürünleri pazarlarında kendi ürettikleri ürünleri satan ve kırsal mahallelerde ikamet eden kadınlar ziyaret edilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Kadınlara Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ve müdürlük personeli tarafından karanfil verildi.

Daha sonra Güvendi ve müdürlük personeli, şehit anneleri ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan engelli kadınları evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Güvendi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eş ve annelerini, engelli, yaşlı ve çalışan kadınları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle beraber, yaşamın her alanında başarıyı bulmuş kadınlarımızın günlerini kutladık. Dünyada ayrımcılığa ihtiyaç duymayacağımız, eşitliğin yaşam tarzı olduğu güzel günler temennisiyle Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktayız." dedi.